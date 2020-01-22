Нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин в интервью «СЭ» рассказал, завидовал ли он форварду «Тампы» Никите Кучерову, с которым играл в МХК «Красная Армия» вместе с Никитой Гусевым.

— Я никогда не завидую людям. Поэтому не было даже мыслей на эту тему — что, мол, он стал, а я бы тоже мог. Живу своей жизнью и не заглядываю в другие. А за Кучерова, наоборот, очень рад. У него всегда был огромный потенциал, который, может, кто-то не замечал. С ним было очень приятно играть. Когда мы были в тройке с ним и Гусевым — это было просто шикарно. (Игорь Рабинер)

Полное интервью Прохоркина читайте здесь.