Коваленко — о первом голе за «Сан-Хосе»: «Счастлив, что это произошло»

Нападающий «Сан-Хосе» Николай Коваленко поделился эмоциями от своего первого гола за «Шаркс».

«Невероятное чувство. Счастлив, что это произошло. Буду пытаться забивать и дальше», — цитирует Коваленко пресс-служба клуба.

Российский форвард забил гол в матче против «Нью-Джерси» (3:2). В этом сезоне на счету Коваленко 39 матчей за «Колорадо» и «Сан-Хосе», в которых он набрал 14 (5+9) очков.