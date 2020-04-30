Николай Хабибулин: «Кучеров напоминает Мартена Сен-Луи»

Вратарь, обладатель Кубка Стэнли-2004 в составе «Тампы-Бэй» Николай Хабибулин сравнил прошлое и нынешнее поколение игроков своего бывшего клуба.

— Напоминают ли вам Кучеров и Стэмкос Ричардса или Лекавалье?

— Кучеров более динамичный, чем Ричардс. Ричардс был не самым быстрым, но очень умным игроком, с хорошим броском. Я думаю, что Никита побыстрее, да и мастерства у него побольше. Стэмкос больше забивает. Лекавалье больше действовал как стержень, вел игру.

— У вас еще был Сен-Луи.

— Вот как раз Кучерова проще сравнить именно с ним.

— Каким был Сен-Луи в жизни?

— Большим профессионалом. Всегда первым выходил на лед и последним уходил, когда тренировка заканчивалась. Маленького роста, с огромными ножищами. И с этим росточком он умудрялся продираться сквозь больших защитников, его бьют, он встает и лезет, и лезет. Если такой маленький игрок, то большого это мотивировало. Становилось стыдно, что такой малыш бьется, а он не может. Мартен заводил своей игрой.

В финале Кубка Стэнли уже в последних играх ему сломали нос за чужими воротами, но он встал, в глазах у него были звезды, но он ничего не ответил, просто поехал на смену. Это профессионализм высшего уровня. (Игорь Еронко, Михаил Зислис)

Николай Хабибулин: неизвестные факты его карьеры в НХЛ

http://bulinschool.ru/ — школа хоккейных вратарей Николая Хабибулина. https://www.youtube.com/channel/UC77kHPNuyLFYp2ZYpDQBytw/videos — канал Николая Хабибулина, где вы можете посмотреть множество отличных интервью с другими звездами нашего хоккея