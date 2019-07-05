Николай Хабибулин: "Этот "Везина Трофи" - не последний для Василевского"

Бывший вратарь сборной России, чемпион Олимпийских игр-1992 и обладатель Кубка Стэнли Николай Хабибулин высказал мнение, что выигранная в сезоне-2018/19 награда "Везина Трофи" - не последняя для голкипера "Тампа-Бэй" Андрея Василевского.

- Три "Везины" за 7 лет - это показатель развития российской вратарской школы, - цитирует "РИА Новости" Хабибулина. -Тем более, что их завоевал не один человек, а двое. (Андрей) Василевский достаточно молодой, у него есть место для прогресса. Думаю, это не последняя его "Везина". Плюс еще есть молодые ребята - (Александр) Георгиев, еще пара вратарей, которые уехали в НХЛ. Надо развивать нашу талантливую молодежь.

​В НХЛ сейчас все быстро меняется из-за потолка зарплат. Команда, которая заняла последнее место в предыдущем сезоне, вполне может претендовать на Кубок Стэнли в следующем. Не думаю, что у (Сергея) Бобровского будут какие-то ограничения после перехода во "Флориду". Все зависит от игры команды. Один вратарь победить не сможет, хоккей - командный вид спорта. А если сам Бобровский будет хорошо играть, то сможет претендовать на многое.