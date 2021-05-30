Николай Бобров ушел с поста главы европейского скаутского отдела «Рейнджерс»
18:44
Директор европейского скаутского отдела «Рейнджерс» Николай Бобров покинул свой пост, пишет в Twitter журналист Ларри Брукс.
45-летний россиянин работал в клубе из Нью-Йорка с сезона-2015/16. До этого три года он возглавлял скаутский отдел СКА, куда приехал, имея опыт работы в «Бостоне» и «Лос-Анджелесе».
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