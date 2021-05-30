Николай Бобров ушел с поста главы европейского скаутского отдела «Рейнджерс»

Директор европейского скаутского отдела «Рейнджерс» Николай Бобров покинул свой пост, пишет в Twitter журналист Ларри Брукс.

45-летний россиянин работал в клубе из Нью-Йорка с сезона-2015/16. До этого три года он возглавлял скаутский отдел СКА, куда приехал, имея опыт работы в «Бостоне» и «Лос-Анджелесе».