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Николай Бобров ушел с поста главы европейского скаутского отдела «Рейнджерс»

18:44
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Директор европейского скаутского отдела «Рейнджерс» Николай Бобров покинул свой пост, пишет в Twitter журналист Ларри Брукс.

45-летний россиянин работал в клубе из Нью-Йорка с сезона-2015/16. До этого три года он возглавлял скаутский отдел СКА, куда приехал, имея опыт работы в «Бостоне» и «Лос-Анджелесе».

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