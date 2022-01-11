Никлас Лидстрем стал вице-президентом «Детройта» по хоккейным операциям

Легендарный шведский защитник Никлас Лидстрем вернулся в «Детройт». Он получил должность вице-президента по хоккейным операциям, сообщает пресс-служба клуба.

UPDATE: Steve Yzerman today announced that the team has hired Nicklas Lidstrom as vice president of hockey operations.



Details: https://t.co/0NEw25U403 pic.twitter.com/gQLXvPbjHd — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) January 11, 2022

Лидстрем провел в составе «Ред Уингз» 20 лет и каждый год играл важную роль в клубе, который при нем ни разу не оставался без плей-офф. Два первых Кубка Стэнли защитник выиграл в XX веке (1997 и 1998 годы), а на границе веков взял свой первый «Норрис Трофи» (в 2001-м). При этом главных индивидуальных успехов швед добился именно в XXI веке.

Начиная с сезона-2001/02, Лидстрем еще шесть раз признавался лучшим защитником НХЛ (2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2011). Чаще него обладателем «Норрис Трофи» становился лишь великий защитник «Бостона» Бобби Орр (восемь раз).

Кроме того, Лидстрем до завершения карьеры успел еще дважды взять Кубок вместе с «Детройтом» (2002, 2008), а в 2002-м защитник также стал обладателем «Конн Смайт Трофи».

В составе сборной Швеции Лидстрем в 2006 году стал олимпийским чемпионом, а в 1991-м выиграл чемпионат мира. В 2014-м великий швед был включен в Зал славы ИИХФ, а годом спустя попал в Зал хоккейной славы в Торонто.