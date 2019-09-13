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Никлас Бэкстрем: «Важно поддержать Кузнецова»

08:20

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем заявил о поддержке форварда команды Евгения Кузнецова. ИИХФ дисквалифицировала россиянина на 4 года из-за положительной пробы на кокаин. НХЛ же не стала отстранять его от участия в турнире, в пятницу Кузнецов проведет первое занятие предсезонки.

— Он готов к завтрашним сборам, — приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Бэкстрема. — Очень печально, что случилось такое, но мы друзья, и для нас важно поддержать его в любых ситуациях. Мы должны вместе бороться, чтобы справиться с проблемой. Как семья

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/kuznetsov-has-support-from-capitals/c-309100436

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