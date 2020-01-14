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Первые слова Бэкстрема после подписания контракта с «Вашингтоном»

18:13
Никлас Бэкстрем. Фото AFP
Никлас Бэкстрем. Фото AFP
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Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем сказал, что рад остаться в команде. Ранее он подписал новый пятилетний контракт.

— Я себя здесь чувствую как дома и рад остаться тут еще на пять лет, — цитирует Бэкстрема официальный сайт НХЛ. — Я благодарен болельщикам и клубу, который верит в меня и прекрасно обо мне заботился с первого моего дня здесь. Давайте выиграем еще пару чемпионств!

По новому контракту хоккеист заработает 46 миллионов долларов за пять лет (в среднем 9,2 миллиона в год). 32-летний нападающий всю карьеру провел в «Кэпиталз», которые выбрали его под четвертым номером драфта-2006. Он является лидером в клубной истории по числу передач (668) и одним из двух игроков, на счету которого есть не менее 900 очков. Больше только у Александра Овечкина (1255).

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/capitals-re-sign-nicklas-backstrom/c-313907260

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