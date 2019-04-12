Никлас Бэкстрем – об игре с "Каролиной": "Вашингтону" сегодня повезло"

Шведский нападающий "Вашингтона" Никлас Бэкстрем, который стал автором двух шайб в матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против "Каролины" (4:2), полагает, что "Кэпиталз" улыбнулась удача в этой игре, информирует официальный сайт турнира.

Счет в серии 1-0 в пользу "Вашингтона". Следующая встреча пройдет 13 апреля, начало – в 22.00 (мск).

– Сначала "Вашингтон" получил немного энергии от трех шайб, но в целом, я думаю, нам сегодня немного повезло. "Каролина" – хорошая команда. Они агрессивны на всем льду и не дают много времени на раздумья, но я думаю, что как команда мы можем играть немного лучше. "Вашингтону" сегодня повезло, – приводит слова Бэкстрема пресс-служба НХЛ.

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