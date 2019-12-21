Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:6), который стал для шведа 900-м вместе с Александром Овечкиным.

— Это здорово, я этого не ждал, но иногда подобное случается, — цитирует Бэкстрема официальный сайт НХЛ. — Я рад так долго быть членом одной команды, играть с таким великолепным хоккеистом, как Алекс. Мне очень повезло. Я наслаждаюсь каждым моментом.