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Никлас Бэкстрем — о 900-м матче с Овечкиным: «Рад так долго играть с таким великолепным хоккеистом»

11:04
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Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:6), который стал для шведа 900-м вместе с Александром Овечкиным.

— Это здорово, я этого не ждал, но иногда подобное случается, — цитирует Бэкстрема официальный сайт НХЛ. — Я рад так долго быть членом одной команды, играть с таким великолепным хоккеистом, как Алекс. Мне очень повезло. Я наслаждаюсь каждым моментом.

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