Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем считает, что не стоит переживать по поводу откладывающейся 700-й шайбы Александра Овечкина в НХЛ. Сейчас на счету россиянина 698 шайб, и он не может отличиться голом в четырех матчах кряду.

— Он забьет, — цитирует официальный русскоязычный сайт НХЛ Бэкстрема. — Ему уже надоело говорить на эту тему, но однажды он добьется своего.

Овечкин занимает восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю.