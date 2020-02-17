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Никлас Бэкстрем — о 700-й шайбе Овечкина: «Ему надоело говорить на эту тему, но он добьется своего»

12:17
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Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем считает, что не стоит переживать по поводу откладывающейся 700-й шайбы Александра Овечкина в НХЛ. Сейчас на счету россиянина 698 шайб, и он не может отличиться голом в четырех матчах кряду.

— Он забьет, — цитирует официальный русскоязычный сайт НХЛ Бэкстрема. — Ему уже надоело говорить на эту тему, но однажды он добьется своего.

Овечкин занимает восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/ovechkin-resumes-quest-for-700th-goal/c-315172272

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