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Никлас Бэкстрем: «Хочу завершить карьеру в «Вашингтоне»

10:05
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Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем рассказал, что хочет закончить карьеру в клубе.

— Я хочу этого, — приводит слова Бекстрема официальный сайт НХЛ. — Здесь мой дом. «Вашингтон» всегда замечательно относился ко мне, мне нравится играть здесь. Это моя семья. И я никуда не хочу уходить.

Мы с Овечкиным здесь уже давно, стали частью команды, частью того, что здесь начали строить пару лет назад. Мне очень приятно, что я являюсь частью этого процесса, и я хочу здесь завершить карьеру.

Мы делаем то, что нам нравится. Мы вместе играем в хоккей. Мы друзья и давно играем вместе. Но самое главное заключается в том, что мы вместе стали чемпионами. Так что мы через многое прошли.

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https://www.nhl.com/ru/news/backstrom-hopes-he-ovechkin-go-out-together/c-312804584

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