Никита Зайцев: "Я выучил много уроков"

Защитник "Торонто" Никита Зайцев отметил, что с нетерпением ждет следующего сезона. По его словам, он проводит работу над ошибками и станет лучше.

– Я выучил много уроков, – цитирует Зайцева thehockeynews.com. – Этим летом я еще об этом подумаю и стану лучше. Я знаю что делать. Здесь хоккей более простой, очень много физической борьбы. Это совершенно другая игра. Я с нетерпением жду, когда вновь смогу помочь команде. Хочу становиться лучше с каждым днем и быть действительно важным игроком для этой команды.

​Когда я играл в плей-офф КХЛ в возрасте 18 лет, это было невероятно. Это потрясающая возможность. В прошедшем плей-офф у нас играли 19-летние ребята. Мы будем расти – и расти быстро. Однако следующий год будет тяжелее, потому что теперь все знают, что у нас хорошая команда. Это будет интересный год. Будет весело.