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Российский хоккеист Зайцев ответил, был ли у него коронавирус

21:30
Никита Зайцев. Фото AFP
Никита Зайцев. Фото AFP
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Защитник «Оттавы» и сборной России Никита Зайцев опроверг сообщения ряда СМИ о том, что именно он в команде оказался зараженным коронавирусом.

— Какое-то непонятное издание сообщает, что у меня, якобы, коронавирус, никто бы этого не заметил публикации, а он (обозреватель «СЭ» Игорь Еронко — прим. «СЭ») делает ретвит и начинается не пойми что. Слушайте, мне легко позвонить, проверить, спросить. В НХЛ так бы и сделали, но у вашего коллеги, наверное, свои правила. Для меня такие люди, которые что-то просто перепечатывают, не являются журналистами.

— Был коронавирус-то?

— Нет. (Алексей Шевченко)

Полностью интервью с Зайцевым читайте здесь

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