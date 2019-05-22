Никита Зайцев: "Не вижу ничего противоестественного, если бы кто-то из наших специалистов смог работать в НХЛ"

Защитник сборной России Никита Зайцев в интервью "Известиям" отметил, что верит в успешную работу российских тренеров в НХЛ​. Тем не менее, он добавил, что в североамериканской лиге несколько иной менталитет.

– Кто-нибудь из российских или европейских тренеров мог бы работать в НХЛ?

– Надо владеть английским языком, причем идеально. Я знаю некоторых таких тренеров в КХЛ, но не среди главных. Среди последних, за исключением Сергея Зубова, не могу про кого-то сказать, что они в совершенстве владеют языком. А в остальном не вижу ничего противоестественного, если бы кто-то из наших специалистов смог работать в НХЛ. Ничего невозможного здесь нет. Просто там немного по-другому устроена работа. По крайней мере, у нас в "Торонто". Того, что делают Майк Бэбкок и его ассистенты, я никогда не видел в России. У наших тренеров все-таки несколько иной менталитет. И с нашими игроками надо иначе общаться. В России больше нужен кнут, чем пряник. Не уверен, что в Северной Америке это сработает.

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