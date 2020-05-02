Защитник «Оттавы» Никита Зайцев в интервью «СЭ» прокомментировал подписание контракта Артема Зуба с «Сенаторз».

— К вам едет Артем Зуб. Мой коллега Игорь Еронко считает, что это прямой ваш конкурент за игровое время и место в составе.

— Меня такие рассуждения откровенно бесят. Во-первых, дайте вы Артему вообще доехать до Северной Америки. Дайте ему зайти в раздевалку, пройти подготовку к сезону, начать чемпионат. Он еще в России, но уже пишут, что он чей-то конкурент. Во-вторых, у меня конкурент не только Зуб, но еще тысячи человек со всего мира, которые бы хотели играть в составе клуба НХЛ. А в «Торонто» таких людей было сотни тысяч. В-третьих, я всегда буду помогать Артему. Это мои принципы. Подскажу, постараюсь, чтобы адаптация у него прошла быстрей. (Алексей Шевченко)

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