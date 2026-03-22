Задоров забил второй гол в сезоне НХЛ

Российский защитник «Бостона» Никита Задоров забросил шайбу в ворота «Детройта» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

30-летний россиянин отличился на 50-й минуте и сделал счет 3:2 в пользу своей команды.

В сезоне-2025/26 Задоров в 69 матчах набрал 20 (2+18) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

22 марта, 03:00. Little Caesars Arena (Детройт) Детройт Бостон

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