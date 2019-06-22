Никита Задоров: "Я не могу понять, что такого? Выйти, пива попить"

Защитник "Колорадо" и сборной России Никита Задоров в интервью "СЭ" отметил, что не видит проблем с тем, что хоккеисты выпивают пиво. По его мнению, это не мешает показывать хорошую игру.

– После каждого матча Ковальчук пьет пиво. Вам близок такой метод восстановления?

– Все пьют пиво.

– Михаил Сергачев практически не пьет.

– Это вы просто не видели. Я не могу понять, что такого? Выйти, пива попить. У команды было два дня выходных, мы обыграли чехов. Следующий день был свободный, потом – тренировка. После ресторана мы приехали в отель в 23.30. В НХЛ к этому относятся проще: на ужине перед игрой можно выпить бокал вина. Кто-то может выпить даже бутылку. Кто-то бокал пива. Кто-то 10. Кто что хочет – то и пьет.

Главное – хорошо играть, показывать результат. Если это мешает на льду, тогда нужно сделать соответствующие выводы. Еще не так давно в перерывах хоккеисты курили. Могу назвать имена, но вы их и сами знаете. У нас в "Колорадо" играл один, в 2004 году он выходил после каждого периода в подтрибунное помещение, курил. Сейчас уже, конечно, такого нет. Маккиннон, допустим, вообще не пьет. У него на заставке в телефоне стоит, что он не может есть и пить. Человек буквально помешан на здоровье, на своем теле. У него в Денвере собственный шеф-повар, и на выезды ездит еще один шеф, готовит специальную еду. Он платит диетологу 50 000 долларов в год. (Михаил Зислис, Игорь Еронко)

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