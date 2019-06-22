Никита Задоров: "В США нет предвзятого отношения к русским. Есть тренеры, которые не жалуют россиян"

Защитник "Колорадо" и сборной России Никита Задоров в интервью "СЭ" рассказал об отношении к россиянам в НХЛ. По его словам, некоторые тренеры относятся предвзято.

– Согласны, что именно язык определяет сознание?

– Думаю, что настроение все-таки. Чем круты американцы и канадцы – тем, что постоянно дружелюбны, постоянно улыбаются, хоть у них плохой день. Они счастливы. У нас все хмурые, унылые, злые. На тебя официантка может легко огрызнуться. В Америке мало встречал плохое или предвзятое отношение.

Когда говорят, что есть предвзятое отношение к русским… Вообще такого нет. Им пофигу, кто ты. Сейчас из Италии приехал, там сервис вообще не понравился. Они американцев и русских ненавидят. У них в речи, когда между собой общаются, то и дело вылетает: "americano", "russo". Понимаешь, что тебя обсирают (смеется). Французы, англичане более дружелюбны.

– Может, тренеры относятся к русским по-другому?

– Олдскул все равно присутствует. У Хичкока ты не будешь играть. Есть тренеры, которые не жалуют русских. У нас Джаред Беднар не любил Якупова, но не из-за нации, просто стиль игры у него был такой.

А я сам ни разу такого не встречал. Дэйл Хантер обожает русских, Наместников играл до меня, еще несколько ребят. Потом попал в "Баффало", где был Тед Нолан. Он индеец и у него все чисто по уличным понятиям. Ему без разницы, откуда ты, главное работать и играть. Как и у Беднара, все через работу, никакой предвзятости. (Михаил Зислис, Игорь Еронко)

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