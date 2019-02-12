Никита Задоров: "Россияне – одни из лучших хоккеистов в НХЛ, против них нужно жестко действовать. По-другому нельзя – накажут, забьют голы"

Защитник "Колорадо" Никита Задоров в интервью "СЭ" считает, что российские хоккеисты - одни из лучших в НХЛ. Он также добавил, что против них нужно жестко действовать, иначе накажут - забьют голы.

– Помните, как на Олимпиаде в Ванкувере Александр Овечкин в центре льда так по правилам встретил Яромира Ягра, что тот аж в воздух взлетел?

– Помню. Ягр там голову не поднял и на шайбу засмотрелся – вот так все и вышло. А самое главное, что Семин в той же смене забил гол. Вот для чего все и делается.

– Недавно вы сказали, что на разных аренах НХЛ по-разному считают хиты. Где-то и занижают.

– А кое-где – завышают. На некоторых аренах нужно человека убить, чтобы получить хит, а на других – просто дотронуться. В Филадельфии, Лос-Анджелесе, в гостях у "Айлендерс" много дают, у нас тоже. Арен, где мало дают, немного, три-четыре. В Оттаве, в "Мэдисон-Сквер-Гарден".

Люди, которые считают удары, – не роботы, что-то пропускают. Предположим, статистики сидят на трибуне. А хиты – это не голы и не передачи, повторы с ними, если только речь не идет о самых эффектных силовых приемах, показывать не будут. Как посчитали, так и дадут.

– В российских суперзвезд – Овечкина, Малкина, Кучерова – втыкаетесь? Или своих хоть немножечко, но жалеете?

– На льду друзей нет. После матча поболтаем. А в игре, конечно, воткнусь. Наши – одни из лучших хоккеистов в НХЛ, против них нужно жестко действовать. По-другому нельзя – накажут, забьют голы. Так что не бывает такого, чтобы я кого-то жалел.

– Ваша цитата: "Если я бью, 80 процентов игроков падают". А когда этого не происходит?

– Рядом с бортом. Борты же сейчас такие мягкие, как батут. (Игорь Рабинер)

"Сытым русским из КХЛ в НХЛ тяжело. Не хватает терпения - уезжают в Россию". Огненное интервью Никиты Задорова