Никита Задоров: "Против Кадри противно играть"

Защитник "Колорадо" Никита Задоров, подписавший с клубом новый контракт, рассказал про изменения в составе. По его словам, команда хорошо усилилась.

– Что касается ухода, Тайсона Бэрри в "Торонто", то на меня это едва ли как-то повлияет еще и потому, что у нас такой тренер и такие понятия в команде, что игровое время получают объективно лучшие, – цитирует игрока официальный сайт НХЛ. – Поэтому надо просто самому играть лучше всех, тогда и нагрузка будет соответствующей. Всё зависит от тебя самого.

Да, конечно, обидно терять партнера и друга, но такова часть бизнеса. Но в то же время мы хорошо усилились, получив Назема Кадри. Это хороший хоккеист и центрфорвард, против которого противно играть. Это именно то, что нам нужно.