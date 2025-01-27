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Задоров оценил вундеркинда из СКА: «На месте «Чикаго» я бы забрал Демидова под вторым номером»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Защитник «Бостона» Никита Задоров в интервью RG.org оценил перспективы в НХЛ пятого номера драфта прошлого года Ивана Демидова, выступающего ныне за СКА и выбранного «Монреалем». Контракт форварда с клубом из Санкт-Петербурга заканчивается в нынешнем сезоне.

«Его полных матчей я не смотрел — только фрагменты, — сказал Задоров. — Не знаю, можно ли его назвать, как говорят в Америке, игроком на двести футов, то есть чтобы он и в защите играл, вовремя возвращался, не делал глупых потерь. Потому что, например, (Матвей) Мичков все равно приехал из более открытого хоккея, а здесь тебя все равно чуть-чуть загоняют в рамки и пытаются сделать так, чтобы ты играл так, как вся команда. Чтобы партнеры понимали, куда ты поедешь и отдашь пас. То есть в НХЛ в любом случае план на игру имеет большее значение, чем в КХЛ с ее свободным стилем. Все равно в следующем году, или когда он приедет, Демидову понадобится время, чтобы адаптироваться.

Но его набор технических навыков таков, что я вообще даже удивлен его падению на пятое место драфта. Катание, броски, понимание игры — на все это очень приятно смотреть. На месте «Чикаго» (выбиравшего вторым после «Сан-Хосе) я бы его забирал. Когда у тебя игрок с таким натуральным талантом и хоккейным IQ, за это, на мой взгляд, надо хвататься. А научить его играть в защите можно, если этого захочет он сам. Плюс Иван — такой медийный, симпатичный парень. Мне кажется, он идеально впишется в «Монреаль», это хорошее место для него. Они его там хорошо распиарят, и местные своеобразные болельщики должны его принять».

Не задавят ли они его прессом ожиданий? Это уже зависит от него. Если задавят — значит, он не готов к этой лиге и не должен быть здесь. Тебе тут никто ничего не гарантирует, разговор очень короткий. Или ты вылезаешь из любых сложностей, или едешь назад».

Иван Демидов
Никита Задоров
ХК Бостон Брюинз
ХК СКА
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1 Вашингтон 49 33 16 71
2 Каролина 50 30 20 64
3 Нью-Джерси 51 28 23 62
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Рейнджерс 49 24 25 52
6 Филадельфия 50 22 28 50
7 Айлендерс 48 21 27 49
8 Питтсбург 51 20 31 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 50 30 20 62
2 Флорида 51 29 22 61
3 Оттава 50 26 24 56
4 Бостон 51 25 26 56
5 Тампа-Бэй 48 26 22 55
6 Монреаль 49 24 25 53
7 Детройт 49 23 26 51
8 Баффало 49 18 31 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 51 34 17 71
2 Даллас 49 31 18 63
3 Миннесота 50 29 21 62
4 Колорадо 51 29 22 60
5 Сент-Луис 50 23 27 50
6 Юта 49 21 28 49
7 Нэшвилл 48 18 30 43
8 Чикаго 49 15 34 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 50 31 19 66
2 Эдмонтон 49 31 18 65
3 Лос-Анджелес 46 26 20 58
4 Калгари 48 24 24 55
5 Ванкувер 48 21 27 52
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7 Анахайм 49 20 29 46
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