Задоров оценил вундеркинда из СКА: «На месте «Чикаго» я бы забрал Демидова под вторым номером»

Защитник «Бостона» Никита Задоров в интервью RG.org оценил перспективы в НХЛ пятого номера драфта прошлого года Ивана Демидова, выступающего ныне за СКА и выбранного «Монреалем». Контракт форварда с клубом из Санкт-Петербурга заканчивается в нынешнем сезоне.

«Его полных матчей я не смотрел — только фрагменты, — сказал Задоров. — Не знаю, можно ли его назвать, как говорят в Америке, игроком на двести футов, то есть чтобы он и в защите играл, вовремя возвращался, не делал глупых потерь. Потому что, например, (Матвей) Мичков все равно приехал из более открытого хоккея, а здесь тебя все равно чуть-чуть загоняют в рамки и пытаются сделать так, чтобы ты играл так, как вся команда. Чтобы партнеры понимали, куда ты поедешь и отдашь пас. То есть в НХЛ в любом случае план на игру имеет большее значение, чем в КХЛ с ее свободным стилем. Все равно в следующем году, или когда он приедет, Демидову понадобится время, чтобы адаптироваться.

Но его набор технических навыков таков, что я вообще даже удивлен его падению на пятое место драфта. Катание, броски, понимание игры — на все это очень приятно смотреть. На месте «Чикаго» (выбиравшего вторым после «Сан-Хосе) я бы его забирал. Когда у тебя игрок с таким натуральным талантом и хоккейным IQ, за это, на мой взгляд, надо хвататься. А научить его играть в защите можно, если этого захочет он сам. Плюс Иван — такой медийный, симпатичный парень. Мне кажется, он идеально впишется в «Монреаль», это хорошее место для него. Они его там хорошо распиарят, и местные своеобразные болельщики должны его принять».

Не задавят ли они его прессом ожиданий? Это уже зависит от него. Если задавят — значит, он не готов к этой лиге и не должен быть здесь. Тебе тут никто ничего не гарантирует, разговор очень короткий. Или ты вылезаешь из любых сложностей, или едешь назад».