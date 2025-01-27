Задоров — о Мичкове: «Команды Тортореллы — тяжелое место, чтобы показать все навыки своего таланта»

Защитник «Бостона» Никита Задоров в интервью RG.org оценил игру новичка «Филадельфии» Матвея Мичкова.

«Против Мичкова мы играли три раза, — сказал Задоров. — У меня чуть-чуть двоякое впечатление. Думаю, все равно «Филадельфия» с (Джоном) Тортореллой — достаточно тяжелое место, чтобы показать все свои навыки талантливого хоккеиста. Поскольку он такой тренер, что требует стопроцентной предсказуемости в каждом моменте, и из-за этого у тебя, может быть, не хватает места и свободного времени с шайбой. И команда у них все равно средняя, и тяжело, когда ты, молодой, приходишь при таких обстоятельствах».

20-летний Мичков в текущем сезоне сыграл за «Филадельфию» 48 матчей и набрал 34 (14+20) очка.