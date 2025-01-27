Задоров — о Мичкове: «Команды Тортореллы — тяжелое место, чтобы показать все навыки своего таланта»
Защитник «Бостона» Никита Задоров в интервью RG.org оценил игру новичка «Филадельфии» Матвея Мичкова.
«Против Мичкова мы играли три раза, — сказал Задоров. — У меня чуть-чуть двоякое впечатление. Думаю, все равно «Филадельфия» с (Джоном) Тортореллой — достаточно тяжелое место, чтобы показать все свои навыки талантливого хоккеиста. Поскольку он такой тренер, что требует стопроцентной предсказуемости в каждом моменте, и из-за этого у тебя, может быть, не хватает места и свободного времени с шайбой. И команда у них все равно средняя, и тяжело, когда ты, молодой, приходишь при таких обстоятельствах».
20-летний Мичков в текущем сезоне сыграл за «Филадельфию» 48 матчей и набрал 34 (14+20) очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|49
|33
|16
|71
|2
|Каролина
|50
|30
|20
|64
|3
|Нью-Джерси
|51
|28
|23
|62
|4
|Коламбус
|50
|24
|26
|55
|5
|Рейнджерс
|49
|24
|25
|52
|6
|Филадельфия
|50
|22
|28
|50
|7
|Айлендерс
|48
|21
|27
|49
|8
|Питтсбург
|51
|20
|31
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|50
|30
|20
|62
|2
|Флорида
|51
|29
|22
|61
|3
|Оттава
|50
|26
|24
|56
|4
|Бостон
|51
|25
|26
|56
|5
|Тампа-Бэй
|48
|26
|22
|55
|6
|Монреаль
|49
|24
|25
|53
|7
|Детройт
|49
|23
|26
|51
|8
|Баффало
|49
|18
|31
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|51
|34
|17
|71
|2
|Даллас
|49
|31
|18
|63
|3
|Миннесота
|50
|29
|21
|62
|4
|Колорадо
|51
|29
|22
|60
|5
|Сент-Луис
|50
|23
|27
|50
|6
|Юта
|49
|21
|28
|49
|7
|Нэшвилл
|48
|18
|30
|43
|8
|Чикаго
|49
|15
|34
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|50
|31
|19
|66
|2
|Эдмонтон
|49
|31
|18
|65
|3
|Лос-Анджелес
|46
|26
|20
|58
|4
|Калгари
|48
|24
|24
|55
|5
|Ванкувер
|48
|21
|27
|52
|6
|Сиэтл
|50
|22
|28
|47
|7
|Анахайм
|49
|20
|29
|46
|8
|Сан-Хосе
|52
|14
|38
|34
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31.01
1.02
|27.01
|01:00
|
Оттава – Юта
|3 : 1
|27.01
|02:00
|
Виннипег – Калгари
|5 : 2
|27.01
|03:00
|
Чикаго – Миннесота
|2 : 4
|27.01
|04:00
|
Вегас – Флорида
|4 : 1
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