Никита Задоров – об уходе Варламова: "Русских братанов всегда жалко терять"

Защитник "Колорадо" Никита Задоров рассказал, как отнесся к уходу из клуба Семена Варламова. Голкипер заключил контракт с "Айлендерс".

- Мы с Семеном переписывались, и уже после окончания сезона было понятно, что о контракте с "Эвеланш" он не договорится, - цитирует официальный сайт лиги Задорова. - Обидно, конечно. Мы три с половиной года провели вместе, дружили семьями, общались. Русских братанов всегда жалко терять. Вообще в НХЛ русские стараются держаться вместе. Приятно, когда в раздевалке есть с кем поговорить на родном языке. Так что, конечно, обидно. Но я желаю ему удачи в "Айлендерс". Главное, обойтись без травм. Может, Никиту Гусева обменяют? Держу свои пальцы скрещенными.

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