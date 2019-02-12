Никита Задоров: "Надеюсь, моя Олимпиада еще впереди"

Защитник "Колорадо" Никита Задоров в интервью "СЭ" рассказал, что смотрел финальный матч хоккейного турнира Олимпиады в Пхенчхане. Он также добавил, что ему было обидно пропускать Олимпийские игры.

– А финал хоккейного турнира Олимпиады в Пхенчхане смотрели в прямом эфире?

– Да. Когда на последних минутах проигрывали и удалили Калинина, думал – все. Слава богу, все закончилось хорошо. Тут же поздравил Григу (Михаила Григоренко, – Прим. И.Р.), с которым я постоянно на связи. Поддерживаем нашу старую дружбу. Рад, что у него все хорошо в ЦСКА, – ему нужна была перезагрузка. Думаю, через год-два он вернется в "Колорадо". Мы тут его ждем.

– Обидно было не поучаствовать в золотой Олимпиаде?

– А что делать, если не в твоих силах этого изменить? Надеюсь, моя Олимпиада еще впереди. (Игорь Рабинер)

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