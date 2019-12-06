Никита Задоров: «Мне собрали челюсть по частям»

Защитник «Колорадо» Никита Задоров рассказал, как смог быстро восстановиться после перелома челюсти. Россиянин получил травму 7 ноября в матче с «Нэшвиллом». Спустя три матча Задоров снова вернулся на лед, хотя ему сделали операцию.

— Мне попали шайбой в лицо. Был глубокий порез, наложили 20 швов. Челюсть сломалась прямо внизу, где подбородок. На следующий день сделали операцию. Поставили две титановые плиты, десять шурупов туда ввернули, — приводит слова Задорова официальный сайт НХЛ.

При попадании шайбы у меня сбоку нижняя часть зубов ушла вовнутрь. Их пришлось возвращать назад вместе с челюстью. В общем, собрали по частям. В пятницу сделали операцию, в субботу-воскресенье я отлежался. В понедельник уже катался с командой. А во вторник был готов выходить, чтобы сразу играть.

Но меня же ставили в список травмированных. По правилам НХЛ я там должен был провести минимум неделю. Из-за этого пропустил три игры. А так бы сразу играл.

— Вы забили «Вашингтону», а вот недавно защитник «Филадельфии» Иван Проворов подхватил шайбу в своей зоне и пробежал с ней всю площадку в овертайме. У вас не было желания однажды тоже подхватить шайбу и побежать с ней в атаку напролом?

— Конечно, такая мечта есть. И в моей карьере тоже были классные голы, если вы вспомните. Я оценил гол Проворова — да, молодчик. Очень круто, что у нас растут такие молодые защитники. Проворов — будущее российского хоккея. Еще давайте отметим Михаила Сергачева из «Тампы». И это очень ценно, когда именно защитники в овертайме приносят победу своей команде.

У каждого игрока, поверьте, сидит в голове — надо забить гол. В идеале — сделать это красиво. Хотя прижилась поговорка в нашем хоккее: «Гол ничем не пахнет». Иногда лучше все сделать наверняка.

— Как вы отпраздновали первый гол Валерия Ничушкина, который не забивал в 91 матче регулярного чемпионата НХЛ подряд?

— Да никак не праздновали. Мы ведь проиграли «Торонто» тот матч. Все — профессионалы, поэтому радости тут быть не может. Но, конечно, лично Валерия отметили. И сказали, что всегда в него верили.

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