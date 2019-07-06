Никита Задоров: "Мне хочется остаться в "Колорадо" на долгий срок"

Защитник "Колорадо" Никита Задоров рассказал, почему подписал с клубом однолетний контракт, а не соглашение на долгий срок. Он получит 3,2 миллиона евро.

– Потому что при обсуждении долгосрочного контракта мы бы не сошлись с Джо Сакиком по условиям, – цитирует официальный сайт лиги Задорова. – Так что мы сразу поняли, что в данном направлении даже не стоит двигаться. По крайней мере, пока.

Конечно, мне хочется остаться в "Колорадо" на долгий срок. Нам с семьей там нравится, у нас там дом. Мы с ребятами давно играем вместе, у нас хороший коллектив, ставший большой семьей. Я понимаю, что мне сейчас предстоит провести очень важный сезон в карьере. Надо сыграть лучше, чем в предыдущих. На данный момент это главная задача.

Самое главное для защитника НХЛ – надежность и стабильность. Надо на одном уровне проводить все 82 игры. Как говорил Никлас Лидстрем – среди 10 игр может быть только одна неудачная. Вообще я работаю надо всем – руки, ноги, тренажерный зал, катание, физика. Нельзя расслабляться ни в чем. В лигу приходит множество молодых хоккеистов, игра становится быстрее. Игроку моего роста надо быть как можно быстрее, везде успевать, быть мобильным. Вот такие у меня приоритеты.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков