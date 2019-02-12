Никита Задоров: "Кучеров и Макдэвид - разные игроки. Все равно что Лео Месси и Криштиану Роналду сравнивать"

Защитник "Колорадо" Никита Задоров в интервью "СЭ" заявил, что нельзя сравнивать форвардов Никиту Кучерова и Коннора Макдэвида. Он отметил, что это разные игроки, и провел параллель между сравнением Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

– С Кучеровым пересекаетесь?

– Да, семьями общаемся. Обязательно встречаемся, когда с "Тампой" играем. Летом я в Майами квартиру снимаю, а он остается в Тампе. Они с женой приезжают к нам на ужин.

– Андрей Василевский в интервью сказал мне, что Кучеров – лучший в мире и круче Макдэвида. Согласитесь?

– Это разные игроки. Все равно что Лео Месси и Криштиану Роналду сравнивать. Вот кто лучше?

– Я больше люблю Месси.

– А вот почему? Потому что он ярче индивидуально. А Роналду – лучше для команды. Криштиану – лидер, а у Месси лидерских качеств нет.

– Зато Месси – это фантазия. Никогда не поймешь, что он сделает в следующую секунду, и невозможно не влюбиться в это ощущение постоянного чуда.

– Вот так же и Макдэвид с Кучеровым. Это разные стили игры. Так же нельзя ставить на одну доску и Овечкина с Кросби, которых сравнивают с первых дней карьеры в НХЛ, а делать это невозможно. Все они – великолепные игроки. А кто лучше? Кому кто больше нравится. Мне нравится Кучеров. (Игорь Рабинер)

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