Никита Задоров: «Кейна и Панарина нереально ударить, они сразу шайбу отдают»

Защитник «Колорадо» Никита Задоров рассказал о своей роли в команде. Ранее главный тренер Джаред Беднар выпускал его против лидеров соперника.

— Как описать мою роль? Мне кажется, вам со стороны это проще сделать, — приводит слова Задорова российская версия официального сайта НХЛ. — Чем меньше времени ты им даешь, тем лучше. Нужно сразу под них подкатываться. Физически стоять над ними, постоянно хитовать их, бить. Им это не нравится, они психуют. Но поскольку лучшая защита — это нападение, то надо стараться созидать со своими нападающими, запирать этих парней в их собственной зоне.

Против лидеров соперников я чаще выходил, когда у нас травмированные были. Сейчас уже не выхожу. За статистикой я и сейчас слежу, но не сказал бы, что лидерство по хитам для меня так уж важно. Догнать, перегнать кого-то никогда не было приоритетом. У меня есть мой стиль игры, и я его придерживаюсь. Иногда бывает, получается много. Да и ударить тоже можно по-разному.

В Патрика Кейна вообще нереально попасть. В Панарина — тоже. Они сразу шайбу отдают. Как только начинаешь к ним подкатываться, моментально избавляются от шайбы.