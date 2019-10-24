«Никита Задоров. Инстамодель». В «Колорадо» пошутили над россиянином
23:11
«Колорадо» в официальном Twitter опубликовал фото российского защитника «лавин» Никиты Задорова.
— Никита Задоров. Инстамодель, — подписано фото. — Долго он будет кричать на нас из задней части самолета? Мы должны запустить таймер?
Nikita Zadorov, Insta Model.#GoAvsGo pic.twitter.com/IFCoF8UpdJ— Colorado Avalanche (@Avalanche) 24 октября 2019 г.
В 8 матчах текущего сезона Задорова набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+4». «Колорадо» с 15 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.
НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...