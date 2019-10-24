«Никита Задоров. Инстамодель». В «Колорадо» пошутили над россиянином

«Колорадо» в официальном Twitter опубликовал фото российского защитника «лавин» Никиты Задорова.

— Никита Задоров. Инстамодель, — подписано фото. — Долго он будет кричать на нас из задней части самолета? Мы должны запустить таймер?

В 8 матчах текущего сезона Задорова набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+4». «Колорадо» с 15 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.

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