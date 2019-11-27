Никита Задоров: «До перелома челюсти жена считала меня красивым»

Защитник «Колорадо» Никита Задоров рассказал, что после перелома челюсти был готов выйти на лед уже через пару дней, но его поместили в список травмированных. В итоге россиянин пропустил порядка недели.

— Мне пришлось целую неделю пробыть в списке травмированных, — цитирует Задорова Denver Post. — Доктор сказал что-то вроде: «Лучше не выходить». Но в понедельник я отлично покатался на коньках и почувствовал, что могу играть.

Жене это не нравится. Она не очень любит шрамы. До этого она считала меня красивым мужчиной, так что ей не понравилось.

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