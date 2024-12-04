Щитов: «Нельзя сказать, что результат «Вашингтона» делается только на Овечкине»

Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов поделился мнением о нападающем «Вашингтона» Александре Овечкине.

«Хоккей — это командная игра. Хоть Овечкин и выдающейся игрок, но есть команда. Да, он много делает во всех аспектах, но нельзя сказать, что результат делается только на нем. Он очень многое делает на льду, но все-таки там есть еще и команда, тренерский штаб и вратари. В хоккее все взаимосвязано. Так же и один Овечкин не смог бы играть без команды», — приводит слова Щитова Vprognoze.ru.

«Вашингтон» лидирует в турнирной таблице не Востоке с 36 очками после 25 матчей.