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Щитов: «Кратковременный вылет лидера не должен влиять на результаты «Вашингтона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов оценил игру «Вашингтона» без российского нападающего Александра Овечкина, получившего травму. После травмы россиянина «Кэпиталз» потерпели 3 поражения и одержали 4 победы.

«Для меня это неудивительно. У команды есть система, есть тренер, который знает подход к игрокам и знает, как поставить игру. При этом, еще в команде собраны неплохие мастера, поэтому такой кратковременный вылет лидера не должен влиять на результаты команды. «Вашингтон» еще и хорошо поработал в летний период. Ничего удивительного нет, такое бывает», — цитирует LiveResult.ru Щитова.

19 ноября 39-летний Овечкин получил перелом малоберцовой кости в матче против «Юты» (6:4) в результате столкновения с форвардом «Юты» Джоном Макбэйном.

В 18 матчах этого сезона он набрал 25 (15+10) очков. На данный момент у него 868 шайб в НХЛ за карьеру. Его отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки — 26 голов.

Источник: LiveResult.ru
Александр Овечкин
Никита Щитов
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 25 17 8 36
2 Нью-Джерси 28 17 11 36
3 Каролина 25 16 9 33
4 Рейнджерс 24 13 11 27
5 Филадельфия 25 12 13 27
6 Питтсбург 27 11 16 26
7 Коламбус 24 11 13 25
8 Айлендерс 26 9 17 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 24 15 9 32
2 Флорида 26 15 11 32
3 Бостон 27 13 14 29
4 Тампа-Бэй 23 12 11 26
5 Баффало 25 11 14 24
6 Детройт 25 10 15 24
7 Оттава 24 10 14 22
8 Монреаль 25 9 16 21
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 25 17 8 38
2 Виннипег 26 18 8 36
3 Даллас 24 16 8 32
4 Колорадо 26 14 12 28
5 Сент-Луис 26 12 14 26
6 Юта 25 10 15 24
7 Нэшвилл 25 7 18 20
8 Чикаго 25 8 17 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 26 16 10 35
2 Лос-Анджелес 25 14 11 31
3 Ванкувер 24 13 11 30
4 Калгари 26 13 13 30
5 Эдмонтон 25 13 12 28
6 Сиэтл 26 12 14 25
7 Сан-Хосе 28 10 18 25
8 Анахайм 23 10 13 23
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