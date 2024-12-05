Щитов: «Кратковременный вылет лидера не должен влиять на результаты «Вашингтона»
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов оценил игру «Вашингтона» без российского нападающего Александра Овечкина, получившего травму. После травмы россиянина «Кэпиталз» потерпели 3 поражения и одержали 4 победы.
«Для меня это неудивительно. У команды есть система, есть тренер, который знает подход к игрокам и знает, как поставить игру. При этом, еще в команде собраны неплохие мастера, поэтому такой кратковременный вылет лидера не должен влиять на результаты команды. «Вашингтон» еще и хорошо поработал в летний период. Ничего удивительного нет, такое бывает», — цитирует LiveResult.ru Щитова.
19 ноября 39-летний Овечкин получил перелом малоберцовой кости в матче против «Юты» (6:4) в результате столкновения с форвардом «Юты» Джоном Макбэйном.
В 18 матчах этого сезона он набрал 25 (15+10) очков. На данный момент у него 868 шайб в НХЛ за карьеру. Его отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки — 26 голов.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|25
|17
|8
|36
|2
|Нью-Джерси
|28
|17
|11
|36
|3
|Каролина
|25
|16
|9
|33
|4
|Рейнджерс
|24
|13
|11
|27
|5
|Филадельфия
|25
|12
|13
|27
|6
|Питтсбург
|27
|11
|16
|26
|7
|Коламбус
|24
|11
|13
|25
|8
|Айлендерс
|26
|9
|17
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|24
|15
|9
|32
|2
|Флорида
|26
|15
|11
|32
|3
|Бостон
|27
|13
|14
|29
|4
|Тампа-Бэй
|23
|12
|11
|26
|5
|Баффало
|25
|11
|14
|24
|6
|Детройт
|25
|10
|15
|24
|7
|Оттава
|24
|10
|14
|22
|8
|Монреаль
|25
|9
|16
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|25
|17
|8
|38
|2
|Виннипег
|26
|18
|8
|36
|3
|Даллас
|24
|16
|8
|32
|4
|Колорадо
|26
|14
|12
|28
|5
|Сент-Луис
|26
|12
|14
|26
|6
|Юта
|25
|10
|15
|24
|7
|Нэшвилл
|25
|7
|18
|20
|8
|Чикаго
|25
|8
|17
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|26
|16
|10
|35
|2
|Лос-Анджелес
|25
|14
|11
|31
|3
|Ванкувер
|24
|13
|11
|30
|4
|Калгари
|26
|13
|13
|30
|5
|Эдмонтон
|25
|13
|12
|28
|6
|Сиэтл
|26
|12
|14
|25
|7
|Сан-Хосе
|28
|10
|18
|25
|8
|Анахайм
|23
|10
|13
|23
|5.12
|03:30
|
Торонто – Нэшвилл
|- : -
|5.12
|03:30
|
Чикаго – Бостон
|- : -
|5.12
|06:00
|
Лос-Анджелес – Даллас
|- : -
|5.12
|06:00
|
Анахайм – Вегас
|- : -