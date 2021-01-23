Никита Щербак продолжит карьеру в фарм-клубе «Далласа»

Клуб АХЛ «Техас Старз» (фарм-клуб «Далласа») на официальном сайте объявил о подписании шестерых форвардов.

В их число вошел 25-летний россиянин Никита Щербак. Нападающий возвращается в Северную Америку после сезона-2019/20, проведенного в «Авангарде» и «Тракторе». В общей сложности он набрал 11 (3+8) очков в 31 матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ранее Щербак выступал в АХЛ в составе «Сент-Джонс Айскэпс», «Лавал Рокет» и «Онтарио Рейн». На его счету 106 (32+74) очков в 168 играх лиги. В НХЛ он провел 37 матчей и набрал 8 (6+2) очков в составе «Монреаля» и «Лос-Анджелеса».