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«Никита мечтает бросать, как Майкл Джордан». Кастерова показала, что подарила сыну

22:17
Евгений Малкин, Анна Кастерова и Никита Малкин. Фото instagram.com
Евгений Малкин, Анна Кастерова и Никита Малкин. Фото instagram.com
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Анна Кастерова, супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, показала, что подарила своему сыну Никите на день рождения. Вчера, 31 мая, мальчику исполнилось 4 года.

«В свои четыре года Никита увлекся рыбалкой и мечтает бросать как Майкл Джордан, родители старались как могли. Друзья, спасибо всем за поздравления», — написала Кастерова в Instagram.

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