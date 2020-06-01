«Никита мечтает бросать, как Майкл Джордан». Кастерова показала, что подарила сыну

Анна Кастерова, супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, показала, что подарила своему сыну Никите на день рождения. Вчера, 31 мая, мальчику исполнилось 4 года.

«В свои четыре года Никита увлекся рыбалкой и мечтает бросать как Майкл Джордан, родители старались как могли. Друзья, спасибо всем за поздравления», — написала Кастерова в Instagram.

Малкин и Кастерова показали, как поздравили сына с днем рождения