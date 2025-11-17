Хоккей
Сегодня, 01:53

Кучеров забил восьмой гол в сезоне НХЛ

Павел Лопатко

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером».

На 20-й минуте россиянин сделал счет 1:0 в пользу своей команды.

В сезоне-2025/26 на счету 32-летнего россиянина 16 (8+8) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат
17 ноября, 01:00. Amalie Arena (Тампа)
Тампа-Бэй
Ванкувер
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
НХЛ, расписание и результаты 16 и 17 ноября: «Рейнджерс» — «Детройт», «Миннесота» — «Вегас» и другие матчи

Дорофеев сравнял счет в матче «Миннесота» — «Вегас»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 18 13 5 27
2 Каролина 18 12 6 25
3 Питтсбург 19 10 9 24
4 Айлендерс 18 10 8 22
5 Рейнджерс 19 10 9 22
6 Филадельфия 18 9 9 21
7 Коламбус 18 9 9 20
8 Вашингтон 18 8 10 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 20 12 8 24
2 Монреаль 18 10 8 22
3 Оттава 19 9 10 22
4 Детройт 18 10 8 21
5 Тампа-Бэй 17 9 8 20
6 Флорида 18 9 9 19
7 Торонто 19 8 11 18
8 Баффало 18 6 12 16
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 18 12 6 29
2 Даллас 19 12 7 27
3 Виннипег 18 11 7 22
4 Чикаго 18 9 9 22
5 Юта 18 10 8 21
6 Миннесота 19 8 11 20
7 Сент-Луис 19 6 13 16
8 Нэшвилл 20 6 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 19 10 9 24
2 Анахайм 18 11 7 23
3 Сиэтл 18 9 9 23
4 Эдмонтон 20 9 11 22
5 Вегас 17 8 9 21
6 Сан-Хосе 19 8 11 19
7 Ванкувер 19 8 11 18
8 Калгари 20 5 15 13
Результаты / календарь
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
17.11 01:00 Тампа-Бэй – Ванкувер - : -
17.11 02:00 Миннесота – Вегас - : -
17.11 03:00 Рейнджерс – Детройт - : -
17.11 05:00 Колорадо – Айлендерс - : -
Все результаты / календарь

