Кучеров забил восьмой гол в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером».

На 20-й минуте россиянин сделал счет 1:0 в пользу своей команды.

В сезоне-2025/26 на счету 32-летнего россиянина 16 (8+8) очков.