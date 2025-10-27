Хоккей
27 октября 2025, 07:29

Кучеров вышел на четвертое место в «Тампе» по голам в овертаймах

Павел Лопатко

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров поднялся на четвертое место в истории команды по количеству голов в овертаймах в регулярных чемпионатах.

В матче с «Вегасом» (2:1 ОТ) 32-летний россиянин забил победный гол. Он стал восьмым для него в составе «Тампы».

Столько же забили Винсент Лекавалье и Виктор Хедман. При этом Кучерову потребовалось меньше всего матчей — 810. У Лекавалье было 1037 игр, а у Хедмана — 1140.

Лидирует по количеству голов в овертаймах за «Тампу» Стивен Стэмкос (13).

Никита Кучеров
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
