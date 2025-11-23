Кучеров забросил шайбу в матче «Вашингтон» — «Тампа»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол в ворота «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

32-летний форвард на 19-й минуте сделал счет 4:1 в пользу своей команды.

В сезоне-2025/26 Кучеров в 19 матчах набрал 20 (10+10) очков.