Кучеров забросил шайбу в матче «Вашингтон» — «Тампа»
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол в ворота «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
32-летний форвард на 19-й минуте сделал счет 4:1 в пользу своей команды.
В сезоне-2025/26 Кучеров в 19 матчах набрал 20 (10+10) очков.
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|21
|14
|7
|30
|2
|Нью-Джерси
|20
|13
|7
|27
|3
|Айлендерс
|22
|12
|10
|26
|4
|Коламбус
|22
|11
|11
|25
|5
|Питтсбург
|20
|10
|10
|24
|6
|Вашингтон
|21
|11
|10
|24
|7
|Филадельфия
|19
|10
|9
|23
|8
|Рейнджерс
|22
|10
|12
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|22
|13
|9
|27
|2
|Бостон
|23
|13
|10
|26
|3
|Тампа-Бэй
|20
|11
|9
|24
|4
|Оттава
|20
|10
|10
|24
|5
|Флорида
|20
|11
|9
|23
|6
|Монреаль
|20
|10
|10
|23
|7
|Торонто
|21
|9
|12
|21
|8
|Баффало
|21
|8
|13
|20
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|20
|14
|6
|33
|2
|Даллас
|21
|13
|8
|29
|3
|Миннесота
|22
|11
|11
|26
|4
|Виннипег
|20
|12
|8
|24
|5
|Чикаго
|21
|10
|11
|24
|6
|Юта
|21
|10
|11
|23
|7
|Сент-Луис
|22
|7
|15
|20
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|21
|13
|8
|27
|2
|Вегас
|20
|10
|10
|26
|3
|Лос-Анджелес
|22
|10
|12
|26
|4
|Сиэтл
|20
|10
|10
|25
|5
|Сан-Хосе
|21
|10
|11
|23
|6
|Эдмонтон
|23
|9
|14
|23
|7
|Ванкувер
|22
|9
|13
|20
|8
|Калгари
|22
|6
|16
|15
Результаты / календарь
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
|23.11
|03:00
|Филадельфия – Нью-Джерси
|- : -
|23.11
|03:00
|Флорида – Эдмонтон
|- : -
|23.11
|03:00
|Сан-Хосе – Оттава
|- : -
|23.11
|03:00
|Монреаль – Торонто
|- : -
|23.11
|03:00
|Вашингтон – Тампа-Бэй
|- : -
|23.11
|03:00
|Питтсбург – Сиэтл
|- : -
|23.11
|04:00
|Нэшвилл – Колорадо
|- : -
|23.11
|05:00
|Юта – Рейнджерс
|- : -
|23.11
|06:00
|Калгари – Даллас
|- : -
|23.11
|06:00
|Анахайм – Вегас
|- : -
|23.11
|21:00
|Баффало – Каролина
|- : -
