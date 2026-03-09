Кучеров оформил дубль в матче «Баффало» — «Тампа»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил свою вторую шайбу в ворота «Баффало» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

32-летний россиянин отличился на 41-й минуте и сделал счет 5:4 в пользу своей команды. Ранее он забил на 13-й минуте второго периода.

В сезоне-2025/26 Кучеров в 59 матчах набрал 103 (34+69) очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

9 марта, 01:00. KeyBank Center (Баффало) Баффало Тампа-Бэй

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