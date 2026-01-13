Кучеров забил 23-й гол в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу в ворота «Филадельфии» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ (5:1).

32-летний россиянин отличился на 58-й минуте и сделал счет 5:1 в пользу своей команды. Он поразил пустые ворота. Также на его счету результативная передача.

В сезоне-2025/26 Кучеров в 41 матче набрал 67 (23+44) очков.