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Кучеров оформил дубль в матче с «Филадельфией»

Павел Лопатко

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил вторую шайбу в ворота «Филадельфии» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

32-летний россиянин отличился на седьмой минуте и сделал счет 2:1 в пользу своей команды. Первый гол он забил на 2-й минуте.

В сезоне-2025/26 Кучеров в 40 матчах набрал 63 (22+41) очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат
11 января, 03:00. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия)
Филадельфия
Тампа-Бэй

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Никита Кучеров
НХЛ
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