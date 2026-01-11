Кучеров оформил дубль в матче с «Филадельфией»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил вторую шайбу в ворота «Филадельфии» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

32-летний россиянин отличился на седьмой минуте и сделал счет 2:1 в пользу своей команды. Первый гол он забил на 2-й минуте.

В сезоне-2025/26 Кучеров в 40 матчах набрал 63 (22+41) очка.