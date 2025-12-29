Кучеров забил 16-й гол в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу в ворота «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

32-летний россиянин отличился на третьей минуте второго периода и сделал счет 1:0 в пользу своей команды.

В сезоне-2025/26 Кучеров в 34 матчах набрал 48 (16+32) очков. Он зарабатывает результативные баллы в четвертой игре подряд, а забивает — во второй.