Кучеров забил 16-й гол в сезоне НХЛ
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу в ворота «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
32-летний россиянин отличился на третьей минуте второго периода и сделал счет 1:0 в пользу своей команды.
В сезоне-2025/26 Кучеров в 34 матчах набрал 48 (16+32) очков. Он зарабатывает результативные баллы в четвертой игре подряд, а забивает — во второй.
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|4
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|8
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|8
|5
|3
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|8
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|4
|Виннипег
|7
|4
|3
|10
|5
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|7
|3
|4
|7
|6
|Даллас
|7
|3
|4
|7
|7
|Нэшвилл
|7
|2
|5
|7
|8
|Чикаго
|8
|3
|5
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|9
|7
|2
|14
|2
|Эдмонтон
|7
|5
|2
|11
|3
|Сиэтл
|8
|5
|3
|11
|4
|Анахайм
|7
|4
|3
|8
|5
|Сан-Хосе
|7
|4
|3
|8
|6
|Ванкувер
|9
|2
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|Флорида – Сиэтл
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|Чикаго – Даллас
|- : -
|18.10
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|Детройт – Сан-Хосе
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|Торонто – Айлендерс
|- : -
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|Филадельфия – Оттава
|- : -
|18.10
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|Монреаль – Баффало
|- : -
|18.10
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|Коламбус – Рейнджерс
|- : -
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|Нэшвилл – Сент-Луис
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|18.10
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|Лос-Анджелес – Бостон
|- : -
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|Юта – Эдмонтон
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|18.10
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|Вегас – Питтсбург
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