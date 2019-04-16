Никита Кучеров: "Я поставил себя в ситуацию, которая привела к пропуску матча"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров признался, что ему было неприятно смотреть третий матч серии против "Коламбуса" (1:3) по телевизору. Россиянин был дисквалифицирован на одну игру из-за силового приема на защитнике соперников.

– Чувствовал себя не очень хорошо, пока смотрел матч по телевизору, – цитирует The Athletic Кучерова. – Хотелось играть с парнями. Я сам поставил себя в ситуацию, которая привела к пропуску матча. Теперь мне хочется выйти и помочь команде выиграть.

Нам просто нужно сыграть в нашу игру. Если у нас получится, нас ждет длинная серия. У нас сильная группа игроков, есть хороший вратарь. Попробуем повеселиться.