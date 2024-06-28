Впервые за 22 года в НХЛ единогласно выбрали игрока в символическую сборную. Кучеров получил 187 из 187 первых мест

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров был выбран в первую символическую сборную сезона в НХЛ.

31-летний россиянин получил 187 первых мест из 187 в голосовании за правого крайнего нападающего. Впервые с 2002 года хоккеист был выбран единогласно.

22 года назад Джером Игинла получил 100 процентов первых мест в голосовании на этой же позиции.

В сезоне-2023/24 Кучеров сыграл в 81 матче и набрал 144 (44+100) очка.