Никита Кучеров: «Вне зависимости от того, что говорят о Василевском, считаю его лучшим вратарем лиги»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров оценил игру голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:0). Он отразил все 24 броска по своим воротам и сделал первый «сухарь» в сезоне.

— Первый матч на ноль многое значит для команды и Василевского, — цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ. — Он играет невероятно. Вне зависимости от того, что о нем говорят, я его считаю лучшим вратарем лиги. И сегодня он это доказал. Да он весь сезон это доказывал.