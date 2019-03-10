Никита Кучеров: "В меня многие не верили"

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров прокомментировал новый рекорд результативности клуба, установленный в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Детройтом" (3:2).

– Конечно, это особенный момент для меня и моей семьи, – цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ. – В меня многие не верили, а я просто пытаюсь продолжать доказывать их неправоту.

– Кучеров – невероятный игрок, – прокомментировал достижение российского хоккеиста Венсан Лекавалье. – Он очень талантлив, доминирует на льду, поэтому в том, что он побил мой рекорд, нет ничего удивительного. Я хочу лично поздравить Никиту с этим достижением и пожелать ему и команде успеха.

25-летний нападающий оформил дубль в матче с "Детройтом". На его счету стало 110 (33+77) очков в 69 матчах сезона, что позволило превзойти достижение Винсента Лекавалье в сезоне-2006/07 – 108 (52+56) очков в 82 матчах.