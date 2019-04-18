Никита Кучеров: "Тампа" не смогла найти способ, чтобы победить"

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров в интервью "СЭ" заявил, что его команда не нашла способа победить "Коламбус" в 1/8 финала плей-офф НХЛ. "Молнии" проиграли серию со счетом 0-4.

– Прошло уже несколько дней с вашего вылета из плей-офф. Что сейчас у вас на уме?

– Сейчас на уме очень много всего. Мы не смогли найти способ, чтобы победить.

– Что вы в сезоне вы делали иначе, чем в плей-офф? Что стоило изменить, чтобы перевернуть ход серии?

– Даже не знаю…

– Думаете ли, что дисквалификация – это урок для вас?

– Нет. (Игорь Рабинер)

В минувшем сезоне Кучеров провел 85 матчей за "Тампу", в которых набрал 130 (41+89) очков.

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