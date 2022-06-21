Никита Кучеров сможет сыграть за «Тампу» в четвертом матче с «Колорадо»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер предположил, что нападающий Никита Кучеров сможет принять участие в четвертой встрече финала Кубка Стэнли с «Колорадо», сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Российский нападающий «Тампы» не смог завершить третью игру финальной серии из-за повреждения, которое Кучерову нанес защитник «Эвеланш» Девон Тэйвз.

Кучеров был признан второй звездой третьего матча финала Кубка Стэнли против «Колорадо» (6:2). Россиянин сделал две результативные передачи в игре с «Эвеланш».

«Тампа» уступает в серии со счетом 1-2. Четвертый матч серии состоится 23 июня.