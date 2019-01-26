Никита Кучеров: "Реванш у "Вашингтона"? Для нас нет разницы, с кем играть"

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров в интервью "СЭ" отметил, что для него нет разницы, с кем играть в плей-офф НХЛ​. Также он добавил, что у него нет цели взять реванш у "Вашингтона".

– Сложно будет во второй части сезона, обеспечив себе место в плей-оффи приличный задел, играть против команд, для которых Кубок уже, по сути,начался?

– Для нас нет разницы, с кем играть. Мы особо не думаем, кто попал в плей-офф, а кто нет. У нас каждый соперник – принципиальный, мы всех уважаем.Каждая команда сильна, в каждой есть звезды, против которых сложно играть иинтересно наблюдать за ними. У нас есть своя тактика, мы стараемся еепридерживаться и делать все по максимуму.

– Хочется ли именно с "Вашингтоном" встретиться в плей-офф, чтобывзять реванш?

– Нет такого – хочется, не хочется… Без разницы, против какой командывыходить, главное – выиграть. Будь то "Вашингтон", "Питтсбург". Самое важное – настроиться, их изучить, сделать все возможное, чтобы пройти дальше. (Игорь Рабинер)

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