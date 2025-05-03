Кучеров рассказал, что играл с травмой руки в серии первого раунда с «Флоридой»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров рассказал, что играл серию первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (1-4) с травмой левой руки.

«Я не хотел пропускать ни одной игры. Тренеры проделали чертовски большую работу, чтобы подготовить меня к матчам. Мы переживаем трудные времена, но это то, что есть. Парни играют с кучей синяков и всего прочего, а я просто хотел играть в хоккей, наслаждаться моментом и быть с ребятами. Всегда отвратительно смотреть матчи с другой стороны», — приводит слова Кучерова журналистка Габби Ширли в соцсети X.

Кучеров в плей-офф НХЛ-2025 провел 5 матчей, в которых набрал 4 (0+4) очка. В регулярном чемпионате на его счету 78 матчей и 121 (37+84) очко.