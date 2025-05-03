Хоккей
3 мая, 06:42

Кучеров рассказал, что играл с травмой руки в серии первого раунда с «Флоридой»

Ана Горшкова
Корреспондент

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров рассказал, что играл серию первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (1-4) с травмой левой руки.

«Я не хотел пропускать ни одной игры. Тренеры проделали чертовски большую работу, чтобы подготовить меня к матчам. Мы переживаем трудные времена, но это то, что есть. Парни играют с кучей синяков и всего прочего, а я просто хотел играть в хоккей, наслаждаться моментом и быть с ребятами. Всегда отвратительно смотреть матчи с другой стороны», — приводит слова Кучерова журналистка Габби Ширли в соцсети X.

Никита Кучеров.Кучеров берет «Арт Росс», но вылетает из Кубка Стэнли. Лучший бомбардир регулярки снова не может забить в плей-офф

Кучеров в плей-офф НХЛ-2025 провел 5 матчей, в которых набрал 4 (0+4) очка. В регулярном чемпионате на его счету 78 матчей и 121 (37+84) очко.

Источник: Габби Ширли
Никита Кучеров
Кубок Стэнли
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
  • nikola mozaev

    Да, сомневаться в словах Никиты не стоит, он живёт хоккем. Я по ходу серии с Флоридой очень удивлялся, почему у Кучерова такая скромная статистика. Ответ дал сам Кучеров. Пожелаем Никите поскорее залечить свои болячки.

    03.05.2025

  • Сергей

    Вот и причина, почему он не забивал. С травмой руки это делать правтически невозможно . Только раздавать пасы.

    03.05.2025

  • quarktrue

    Это можно было ожидать.

    03.05.2025

